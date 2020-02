Voolaid Vihmanni ootamatust karjääri lõpetamisest: see on tugev löök Eesti jalgpallile

"Midagi teadsin juba nädala algusest. Korra saime Aivar Pohlakuga kokku - mitte küll Vihmanni teemal, oli varem kokkulepitud kohtumine - ja ta rääkis mulle sellest teemast," selgitas Voolaid, kuidas ta sellest uudisest teada sai, kirjutab Soccernet.ee.

Voolaid jätkas: "Aga ma arvan, et ta on küllaltki tasakaalukas ning intelligentne persoon ja on enda jaoks asjad läbi mõelnud. Kuid põhjust ma kahjuks tõesti öelda ei oska."

"Kindlasti oli tegu võimaliku tulevikutegijaga ja tema maksimaalset potentsiaali me veel ei näinud. Ta oma lage veel ei realiseerinud ja seal jäi kõvasti varu. See tähendab seda, et löök on Eesti jalgpallile tugev," lisas Voolaid.