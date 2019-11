Voolaid Ukrainale värava toonud olukorrast: nägin, et Vassiljev vestles sel teemal hiljem Kreidaga

Eesti koondise peatreener Karel Voolaid tõdes karistuslöögi toonud viga kommenteerides, et selliseid olukordi ei saa lõpuni mängust eliminieerida. Antud olukorras jäi Vladislav Kreida hätta Roman Bezuse takistamisel.

„Eks ta ühest otsast oli tarbetu viga. Samas üks mängija ütleks selles olukorras, et seisa ja ole kannatlik, kuid teine sõnaks, et löö varbaga pall ära. Eks vastane ka kavaldas ja ootas. Nägin, et Kostja (Konstantin Vassiljev) vestles hiljem sellest olukorrast Vladiga (Vladislav Kreidaga),“ sõnas Vooladi mängujärgses intervjuus Eesti ajakirjanikele.

Kohtumise kohta üldisemalt tõdes Voolaid, et noored kasutasid antud võimaluse üsnagi korralikult ära. Samas märkis ta taaskord, et ambitsioonika treenerina tahaks ta ikka iga kord mängijatelt enamat.

„Poolajal julgustasime mängijaid, et nad jätkaksid sama hooga ning saab veel paremini mängida,“ rääkis Voolaid.

Kiidusõnu teenis ka väravas korraliku partii teinud Matvei Igonen. „Kui ütlete, et ta tegi hea mängu, siis mina tahaksin, et ta hakkaks tegema väga häid mänge. Tuleb esimesest minutist küpsemalt ja targemalt tegutseda. Mängijate ring ongi vaja suurena hoida. Sergei Lepmetsal on ka vaja, et teistel väravavahätidel hästi läheks,“ tõdes Voolaid.

Peatreeneri sõnul tahtis ta selle kohtumisega anda noorematele võimalikult pikad mänguminutid ning samas andis ta rohkem puhkeaega nendele meestele, kes peavad teisipäeval EM-valikängus Hollandiga müttama.

„Koosseisuga väga tilgutada ei tahtnud. Tahtsin, et nooremad ja väiksema kogemusega mängijaid saaksid pikalt mängida. Niimoodi saab igasuguseid vastuseid, kuidas keha vastu peab. Praeguses seisus peame hästi valima, kui palju minuteid keegi mängib, et kui on vaja joosta, siis suudaksime seda teha,“ sõnas peatreener.