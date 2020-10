Voolaid tähtsatest mängudest loobunud Karol Metsast: sooviks, et mängija süda oleks suurem kui kunagi varem, aga kahjuks see nii hetkel pole

27-aastane Mets, kes kuulub veel Rootsi kõrgliigameeskonna Stockholmi AIK ridadesse, kuid pole kahes viimases mängus koosseisu kuulunud, on liitumas Saudi Araabia klubiga FC Ettifaq, kus teda ootab enne lepingu sõlmimist ees meditsiiniline ülevaatus. Seetõttu otsustas ta eelseisvatest koondisemängudest Leedu (maavõistlus kolmapäeval), Põhja-Makedoonia (11. okt) ja Armeenia (14. okt, mõl Rahvuste liiga) vastu loobuda.

"Ma ei mõista teda hukka, aga kindlasti sooviks ma tänases olukorras, kus me Eesti jalgpalli ja koondisega oleme, et mängija süda oleks suurem kui kunagi varem. Kahjuks see hetkel nii pole. Tuleb loota paremale tulevikule," ütles Eesti koondise peatreener Karel Voolaid täna Eesti ajakirjanikele.

Küsimusele, kas see mõjutab tema edasisi võimalusi koondises mängida, vastas Voolaid: "Tänases päevas ei tahaks nii öelda ega nii mõelda. Mängime selle akna ära ja vaatame, kuidas asjad lähevad. Siis tulevad otsused, kuidas täpselt edasi lähme."

Annad sa koondise peatreenerina Metsa üleminekule oma õnnistuse? "Ei anna. Sellepärast, et olukord on Eesti jalgpalli jaoks nii keeruline, et ma väga vajaksin teda. Aga teistpidi, kas koondise peatreenerid annavad õnnistusi mängijate üleminekutele? Võime tunda head meelt, et näiteks Joonas Tamm liitus Ukraina klubiga. Ei ole nii, et ma ei tunne head meelt, kui Karol liitub ja saab seal mängida, sest minu teada on Saudi Araabias koondiseaknad olemas. Tema jaoks ei ole koondis kadunud. Ajastus on lihtsalt kehv. Mis te arvate, et ma ei taha, et tal läheks hästi? Ei, see ei ole see."

Mida oskad öelda tema uue liiga sportliku taseme kohta võrdluses Rootsi kõrgliigaga? "Ei tea üldse. Ei ole olnud põhjust jälgida. Raske on öelda, mis ta täpselt on. Seal, kus raha liigub, on alati igasuguseid mängijaid, aga see on ka kõik. Ei ole tõesti seda liigat kunagi jälginud."

Joonas Tamme isiklikest põhjustest ei saanud Voolaid midagi täpsemalt rääkida, kinnitades vaid, et need ei ole seotud vigastusega. "Need on isiklikud. Rohkem ma sel teemal ei räägiks," ütles ta.