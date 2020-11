Voolaid soovis Anieri Eesti koondisesse, kuid Paide selleks luba ei andnud

Möödunud reedel avalikustati 26-liikmeline nimekiri koondislastest, kes Eestit eesolevates mängudes aitavad. Anieri nimekirjas polnud. "Vigastustega on jätkuvalt kimpus Henri Anier. Juhul kui ründaja peaks taastuma ja olema mänguvalmis, säilib võimalus, et ta saab novembris võistkonda aidata," seisis jalgpalliliidu pressiteates Paide ründaja kohta.

Alles pühapäeval oli Anier Paide eest aga platsil, lüües 4:2 võidumängus Narva Transi üle kaks väravat. Voolaid tunnistas, et rääkis mängu järel Paide peatreeneri Vjatšeslav Zahovaikoga Anieri liitumisest. "Rääkisin eile pikalt Paide peatreeneriga, ei luba."

Mis see tähendab? "Nende arvates pole ta konditsioonis, et koondist aidata. Mina sellega nõus pole."

"Mängijal on õigus siia tulla," jätkas Voolaid Eesti ajakirjanikega vesteldes. "Meie signaal on olnud alati, et vägisi me kedagi Eesti koondisse ei too. Mängija peab tahtma tulla ja õigust omama, et tulla siia. Tal on see õigus. Ta on terve, aga peatreeneri hinnangul pole ta konditsioonis, et koondist aidata."

Voolaidi sõnul tekitab see temas kahetisi tundeid. "Ühtepidi peavad treener ja klubi või mängija omavahel asjad selgeks rääkima klubi sees ning leidma ühise arusaama, kuidas ja millistel tingimustel on mängija võimeline koondist esindama. Kui seda ei leita, siis antud hetkel Henri ei ole koondises. Teine pool on see, et need teised, kes on siin, tahtsid tulla ja on kohal," rääkis koondise loots.

"Kui hooaega veidi tagasi kerida, siis Henri vigastas 26. septembri mängus Tallinna Kaleviga lähendajalihast ning oli väljakult eemal kolm nädalat. 18. oktoobril Legioni vastu sekkus ta vahetusest ja 25. oktoobril Kalju vastu lõi kaks väravat, aga sai siis uue lähendajalihasevigastuse, mis jättis ta eemale mängudest FC Flora, FC Kuressaare ja Viljandi Tulevikuga," kommenteeris Paide klubi tegevjuht Jaanus Pruuli olukorda portaalile Soccernet.ee. "Enne pühapäevast mängu Narva Transiga tegi ta meeskonnaga ainult ühe trenni. Ma ei saa aru, miks rahvuskoondise peatreener pole nõus meie peatreeneriga. Kõige paremini teab Henri konditsiooni meie füsioterapeut, kelle arvamusele tuginedes tegi klubi ainuvõimaliku otsuse," ütles Pruuli.