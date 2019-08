Voolaid selgitas noorenduskuuri ja Klavani naasmise tagamaid

Seekordses nimekirjas on kokku 11 poolkaitsjat ja ründajat ning seda kooslust sirvides on mõningane noorenduskuur tuntav. Antud palluritest koguni seitse on sünniaastatega 1996. kuni 1999. Antud meeste sekka kuuluvad florakad Frank Liivak, Mihkel Ainsalu, Vlasi Sinjavski, Erik Sorga ja Vladislav Kreida ning Sloveenia klubi Domžale hingekirja kuuluvad Mattias Käit ja Rauno Sappinen.

„Ma ei ole tahtnud teha kunstlikku noorenduskuuri. Kui see oleks eesmärgiks, siis oleks koosseis veel noorem,“ tõdes Voolaid. „Selline valik tuli asjaolude kokkulengamisel. Siiski ootan neilt suurt ja tugevat panust treeningutel. Tahan näha, et nad valikut õigustaksid.“

Üle mõne aja on taas koondises ka võistkonna kapten Ragnar Klavan. Voolaiu sõnul andis Klavan enda liitumiseks nõusoleku kiiresti.

„Ragnar on olnud minuga alati aus ja otsekohene. Septembri koondisemängudest rääkides ei olnud kordagi nii, et oleksin pidanud ütlema „palun, Ragnar“ või „meil on sind väga vaja“,“ kiitis peatreener kaptenit.“Ragnar saab praegu taas nautida heal tasemel jalgpalli mängimist. See on toonud tagasi head emotsioonid ja adrenaliini.Ta tahab tulla ja aidata kõige sellega, mida tal anda on.“