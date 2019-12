Voolaid saab uuel katsel jõukohasemad vastased

Kuigi Eesti jalgpallikoondis ei saanud suvel ametisse astunud peatreener Karel Voolaidi juhtimisel ühtegi võitu, kinnitati ta järgmiseks aastaks samasse ametisse. Alaliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul oli õhus veel variante – tegemist oli välismaalastega –, kuid lõpuks langes kaalukauss selgelt senise peatreeneri kasuks.

„Jalgpalliliidu juhatusel oli Karelile ühehäälne toetus. Ka mängijad olid ja on väga selgelt tema selja taga. Kohe pärast mängu Hollandiga palus Konstantin Vassiljev, et annaksin Karelile võimaluse jätkata. Kuigi töötajad ei peaks alati juhti valima, siis oli see selge märk,” selgitas Pohlak, kelle sõnul oli viis kuud kestnud töö peatreenerina hinnangu andmiseks liiga lühike aeg. „Nüüd on meil märtsis kaks maavõistlust, juunis Balti turniir ja veel üks maavõistlus. Need on ettevalmistus sügisesteks rahvuste liiga mängudeks.”

Voolaid annab endale aru, et peatreenerina peab ta vastutama meeskonna tulemuse eest. Seni pole tal õnnestunud endale võitja mainet luua. Probleemsed on peamiselt mängu lõpud. Pohlaku hinnangul viitab see paljude noorte treenerite soovile igal juhul võita. Ent mõnes olukorras oleks mõistlikum rahulduda n-ö tugeva viigiga.