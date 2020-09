Voolaid: meil ei olnud seda, et võtan üksinda grusiini ette ja teen ära

„Kindlasti oli esimene poolaeg keeruline. Me ei saanud päris hästi sellist rütmi, et teineteist üles leida. Üks-kaks-kolm söötu ja pall läks jälle kaduma. Esimesel poolajal tuli seda kõike suure kiiruse pealt teha. Ka Kostja (Konstantin Vassiljev) lasi kogenud mängijana mõne palli minema. Palli valdamise osas on tema meil eeskujuks olnud. Kui vastane jäi teisel poolajal seisma ja ootama, siis tuli meie palliga enesekindlus paremini välja,“ rääkis Voolaid kohtumisest.

„Kui mäng on tuline ja terav, siis ei lähe pallid kohale. Just see jättis jälje meie ründeteravusele. Ründeteravust nappis selle pealt, et meie ründemäng ja söödumäng ei olnud piisavalt ladus,“ lisas ta. „Meil ei olnud rünnakul käiku vastu panna. Meil ei olnud seda, et võtan üksinda grusiini ette ja teen ära. Proovimisi oli, kuid ei olnud kindel, et grusiin ei ole minu jaoks midagi.“

Debütantidest rääkides jagus Voolaidil ka kiidusõnu.

„(Karl Jakob) Hein – tubli. Sellises vanuses (18-aastaselt) sellist stoilisust ei ole meil liiga palju olnud. Otsustavatel hetkedel kindel, kuigi väga palju tööd tal ei olnudki. Ta ei saanud oma parimaid tõrjeid näidata, kuid rünnakute ehitamisega jään rahule,“ märkis Voolaid.

„Henri (Järvelaidi) mäng oli heitlik ja hüplik. Tema vastas oli head kvaliteeti (Khvicha Kvaratskhelia). Ta pandi tõsiselt proovile. Vahepeal olid ka sähvatused, kuid tema roll oli päris keeruline,“ hindas peatreener äärekaitsjat.

„Georgi (Tunjov) näitas seda, et talle on Itaalias külge poogitud, et joosta tuleb seni, kuni oled täiesti läbi. Temas on potentsiaal peidus. Kui teha jooksumeetrid vabatahtlikult ja sügavalt alla, siis see näitab head iseloomu. Tema panust hindaks peaaegu väga heaks. Kui oleks sähvakas ka võrku läinud, siis oleks super. Normaalne avaldus on tehtud,“ sõnas Voolaid 19-aastase poolkaitsja kohta.

Eestit ootab järgmine kohtumine ees juba teisipäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Armeeniaga. Matšile ette vaadates tõdes Voolaid, et ilmselt tuleb koosseisus mitmeid muudatusi.