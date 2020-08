Voolaid: koroonaolukord on Erik Sorga karjäärile seni korraliku põntsu pannud

Eelmisel aastal koondises arvestatavaks ründajaks tõusnud 21-aastane Sorga jääb mängudest eemale, sest USA-sse naastes peaks ta läbima karantiini, mistõttu ei pidanud tema koduklubi, MLS-is palliv D.C. United teda reeglite järgi selleks perioodiks vabastama.

"Üldjuhul on MLS-is olnud koondisemängude jaoks aken. Peale seisakut ja mini-play-off turniiri tuli neil aga üle pika aja välja selline kalender, kus koondiseaknas on mängud. MLS-i kalender on tehtud väga lühikese aja peale - minu loogika ütleb seda, et nad ei taha mingil juhul uut seisakut. Seal on ilmselt ka suured rahad taga. Ma arvan, et kaleder tehti meelega nii, et mängijad ei saaks igale poole laiali sõita," rääkis koondise peatreener Karel Voolaid tänasel pressikonverentsil.

"Eriku puhul läks olukord suhteliselt viimasel hetkel lukku. Olen Erikuga ka vaimse tervise mõttes sel suvel palju kõnesid maha pidanud. Ta oli veel nädal aega tagasi valmis lennuki peale astuma. Ka suhtluses klubi ja Eriku vahel on olnud palju nüansse. Kas temaga arvestatakse kui põhikoosseisu mängijana jne. Klubi oli dilemmade ees, et äkki kui laseme koondise juurde, saab ta mängukindlust," lisas Voolaid.

Sorga on sel suvel D.C. Unitedi eest väljakul käinud vaid korra.

"Koroonaperiood on Eriku karjäärile pannud esialgu päris korraliku põntsu. Loodetavasti ronib ta august korralikult välja. Trenni teeb ta korralikult, aga ametlikes mängudes pole ta ennast näidata saanud," sõnas Voolaid.

Keskkaitsja Ragnar Klavan on jätkuvalt olukorras, kus ta peab tervise tõttu keskenduma klubimängudele.

"Rääkisin temaga vahetult enne seda, kui ta Eestisse tuli. Rääkisime väga pikalt, ka Tallinna Kalevist. Ta mõtleb väga tõsiselt, kuidas oma karjääri lõppfaasi genereerida. Kui väga-väga hädas oleme, võib ta meile appi tulla, aga laias laastus on seis sama nagu varem," selgitas Voolaid.

Eesti kohtub Gruusiaga 5. septembril Tallinnas ja Armeeniaga kolm päeva hiljem võõrsil. Mängud peetakse pealtvaatajateta.