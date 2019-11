Voolaid Klavani eemale jäämisest: ta vajab aega perega olemiseks

Üle pika aja on koondises tagasi kaitse tugitala Enar Jääger, kes on taastunud raskest põlvevigastusest. Koondisest jäid välja keskkaitsjad Madis Vihmann ja Märten Kuusk. "Kuusk on väga hea kaitsja ning ta on näidanud väga head arengut sel aastal treeningutel, aga teatud kohtades saaks ta veel juurde panna ja areneda. Vihmann ei ole ka samuti kohe kindlasti kehvem mängija," põhjendas peatreener otsust.

Voolaid lisas, et Jäägeri soov on veel pikalt tipptasemel mängida. Ta sõnas, et koondise filosoofia pole, et noored peale ja vahet pole, mis tuleb. "Sõprusmäng Ukrainaga - sealt võib "sõprusmängu" küll eest ära võtta. Ukrainaga pole nende kodus kunagi sõprusmängu. Tähtis on, et meil oleks hea kooslus. Jäägeril on palju kogemusi."

Rünnakul on koondises tagasi Henri Anier, sedapuhku jäi nimekirjast välja Rauno Sappinen. "Henri on igas valiktsüklis kaalukausil olnud. Anier on meie mõistes muidugi keerulises kultuuriruumis (mängib Lõuna-Koreas Suwoni meeskonnas - K.R.)," jätkas Voolaid. "Ta ei tea tihtipeale, miks talle vähe mänguaega anti, sest treenerid ei kipu otsuseid põhjendama ka. Nüüd vahetus Suwonis peatreener ning ta pääses ka koondisesse ehk nüüd tahab Anier kindlasti kümne küünega võimalusest kinni haarata."

Voolaid lisas antud valiktsükliks koondisesse ka Sander Puri, kes on viimasel ajal Nõmme Kalju eest häid esitusi teinud. Ta tunnistas, et Sanderi, Mark Oliver Roosnupu ja Vlasi Sinjavski kohal oli mõttekoht. Kaks viimast novembrikuistes mängudes koondist ei aita. "Puri on Kaljut ikka tassinud. Kogu lugupidamise juures Roman Kožuhovski (Nõmme Kalju peatreener - K.R.) suhtes, siis Puri on praegu sügisene töövili. Kindlasti peab ta saama võimaluse ennast näidata."

"Ats (Purje) juures oli selge, et pärast hooaega peab suhtlema, mis seis on. Teatud tervisega seotud komplikatsioonid tal olid."

Võimaluse veel koondist esindada sai ka Gert Kams, kes tõmbab tänavuse hooaja järel karjäärile joone alla. "Nii-öelda sümboolse lahkumismängu ta saab. Usun, et kahest mängust mingeid mänguminuteid ikka jagub Kamsile. Heas mõttes saab ta vanade kamraadidega lõpetada."