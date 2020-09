Voolaid Gruusiaga kohtumise eel: Tunjov on olnud hea, kuid ülistust on minult raske saada

Usutavasti jookseb algrivistuses väljakule 18-aastane Londoni Arsenali puurilukk Karl Jakob Hein. Mänguaega võiks eeldatavasti teenida ka eelmisel hooajal Itaalia kõrgliigas 10 kohtumist kirja saanud 19-aastane poolkaitsja Georgi Tunjov.

„Tunjov on minu jaoks mängija, kelle ma pean sobitama sellisele positsioonile, kus antud hetkel tuleksid välja tema parimad omadused,“ ei tahtnud Voolaid mängueelsel pressikonverentsil Tunjovi kohta väga palju vihjeid anda. „Kui tema tegemisi jälgida, siis on näha, et teda on väljakul jagunud igale poole. Vaimselt on ta sellises olekus, kus ta ei ole staari staatuses, kes ütleb ise, kus positsioonil ta mängib.“

Tunjov on Itaalia kõrgliigas mänginud keskväljal nii vasakus kui ka paremas ääres ning ka keskvälja südames. Lisaks on ta tegutsenud isegi ka äärekaitsjana.

Trennides on debütandid jätnud Voolaidile hea mulje. „Võib öelda, et Georgi on olnud hea. Enne päris tegusid on aga minult ülistust raske saada. Sama kehtib ka Karl Jakobi kohta. Kui nende tegemisi jälgida, siis mõlemas mängijas on selgelt kvaliteeti. Nad saavad tasemega hakkama, kuid vajavad vahepeal treenerite näpunäiteid.“

Üldiselt mängijate seisust rääkides tõdes Voolaid, et kindlasti ei saa meeskonda aidata paremkaitsja Michael Lilander. Õhtuse trenniga saab selgeks, kas mängukõlbulik on vasakkaitsja Ken Kallaste.

Vastasest rääkides tõdes Voolaid, et mänguliselt on kindlasti tegemist eestlastele üsnagi sarnase tasemega võistkonnaga.

„Kui võrelda eelmise aasta vastastega, siis esialgses möödupuus on nad rohkem Valgevene tüüpi. Mõtleme niimoodi. Vastast tuleb aga austada. Tuleb jälgida nende parimate mängijate tegemisi ja arvata ette stsenaariume, et me eelmise aasta vigu ei kordaks,“ sõnas Voolaid.

Senistel treeningutel on omajagu rõhku pandud standardolukordade lihvimisele. Seda nii ründe- kui ka kaitsefaasis. „Standardid on igas päevas sees olnud. Tavaliselt usun sellesse, et kui mängijad teevad põhimõtted selgeks, siis toimivad standardolukorrad hästi. On kolm-neli-viis momenti, mida tuleb jälgida. Kui pall hästi kasti toimetada, siis see pall võib juba ise ärevust tekitada. Edasi on kokkulepitud kombinatsioonid. Seejärel ka persoonipõhised tegevused, et kuidas ise olla kaitses tugevamad. Olime eelmise aasta sügisel selliste asjadega hädas. Vastastel on väga head pallid, mis kasti tulevad ning mängijad, kes neid ründavad.“