Voolaid alagrupi viimasest kohast: tegemist on spordiga. Keegi ei ole selle üle rõõmus

„Arvan, et Põhja-Makedoonia on meist tugevam meeskond. Nad ei oleks muidu seal, kus nad on (EM-finaalturniiril). Goran Pandev ei ole üksinda Põhja-Makedoonia koondis. Neil on veel häid mehi,“ sõnas Eesti koondise peatreener Karel Voolaid, et vastaste liidri puudumine neid nõrgemaks ei teinud. „Tänases päevas on nad meist tugevam meeskond. Kui neil oli raske hetk, siis nemad suutsid käigu juurde panna. Nad surusid oma tahte meile peale.“

Rahvuste liiga eel seadis Eesti koondis eesmärgiks püüda pääsed B-divisjoni ehk sihiti alagrupi võitu. Nüüd on aga viimane koht selge. Voolaidi sõnul võideldi kõvasti, kuid igas mängus jäi midagi puudu.

„Tegemist on ju spordiga. Kui alustavad neli võistkonda null punkti pealt, siis ikka tahame ju võita. Nii me minema hakkasime. Mängude tulemused olid lõpuks väikeste skooridega,“ tõdes Voolaid, kes luges üles ka mängude tulemused 0:1, 0:2, 3:3, 1:1 ja 1:2. „Meil on punkte kõige vähem, kuid andsime kõikides mängudes maksimumi. Kui sellest väheks jääb, siis nii on. Ma ei usu, et Serbia on selle üle rõõmus, et nad on C-liigasse kukkumas. Kui võtta ette kõik B-divisjoni viimased ja need ette lugeda, siis nende nahas ei tahaks keegi olla ja allapoole kukkuda. Tänases päevas on aga seis selline“

Eesti koondisel seisab alagrupis ees aga veel üks kohtumine, kui kolmapäeval minnakse võõrsil vastamisi Gruusiaga. „Tuleb rahulikult homme läbi mõelda, mis seisus võistkond on ja leida parim lahendus valikute näol. Tuleb vaadata, kas investeerida ja karastada noori või minna kogenud mängijatega. Mingi segu peab leidma. Seda just sellises olukorras, kus võita ja kaotada ei ole midagi. Meil on palju mängijaid kaasas ja mõned vajavad kogemuse saamise võimalust. Seda tuleb anda neile.“