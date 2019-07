Võimas täiendus: aastaid välismaal mänginud Siim Luts naaseb sünnilinna

Eesti U19, U21 ja U23 koondist 23 korral esindanud Siim Luts tegi Eesti A-koondise debüüdi 2010. aasta 17. novembril 1:1 viigimängus Liechtensteiniga. Esimene koondisevärav tuli 2014. aastal 2:1 võidumängus Tadžikistani üle, kusjuures see tabamus oli aasta ilusaima koondisevärava autasu ehk Hõbepalli vääriline!

Kokku on Luts Eesti koondist esindanud 41 mängus ja löönud 4 väravat – Tadžikistani väravale lisaks skooris ta 2017. aastal 3:0 võidumängus Horvaatia üle, samal aastal 6:0 võiduga lõppenud MM-valikmängus Gibraltari vastu ning mullu oktoobris UEFA Rahvuste liiga 3:3 viigimängus Ungariga.

Siim Luts: "Tulla tagasi Premium liigasse tundus hetkeseisus ainuõige käik. Kuna vigastasin oma jalga ja taastumine ei läinud nagu loodetud, tuli juuni keskel teha lõikus, millest taastumine võtab ligikaudu 3 kuud. Eestis olles suhtlesin klubidega ja otsisin samuti varianti, et siia jääda. Paidega olen olnud suhtluses juba pikemalt aega ja nende pakkumine ning abivalmidus ka mind vigastuse ajal toetada olid minu jaoks määrava tähtsusega. Olen alati arvanud, et karjääri jooksul sooviks mängida enda laspepõlveklubis, kus minu jalgpalliteekond alguse sai. On olnud meeldiv näha Paide Linnameeskonna arengut ja seda, kui paljud inimesed on enda aega ja ressursse selle elluviimiseks kaasanud. Tahan tervitada klubi, oma meeskonda, treenereid, juhtkonda ja toetajaid ning loodetavasti näeme juba varsti staadionil!"

Paide LM tegevjuht Jaanus Pruuli: "Siim Luts Paide Linnameeskonna mängijana on olnud meie klubi jaoks aastaid suur unistus ja mul on tõeliselt hea meel, et sellest unistusest sai reaalsus nii varakult! Me oleme seda korduvalt rõhutanud ja rõhutame ka edaspidi, et soovime olla mängupaigaks nii Eesti kui välismaa noortele talentidele, soovime oma meeskonnas näha häid liidreid kogenud mängumeeste näol ja loomulikult tahame, et Paide Linnameeskonna särki kannavad uhkusega ka Järvamaa parimad tippmängijad! Lõpetuseks sooviksin teha suure kummarduse meie fantastiliste toetajate ja suurepäraste ettevõtjate suunas, kelle toel Siimu liitumine nii kiirelt teoks sai!"