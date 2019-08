Võiduseeriat pikendanud Tammeka kindlustas viiendat kohta

Tartlased alistasid reede õhtul võõrsil FC Kuressaare 1:0. Võiduvärava lõi alles 17-aastane Patrick Veelma 36. minutil.

Tammekal on nüüd liigatabelis 32 punkti, mis annab viienda koha. Kuressaare on 17 silmaga seitsmes, kuid kaks konkurenti - Viljandi Tulevik ja Tallinna Kalev - on kahe vähempeetud mängu juures neist vaid punkti kaugusel.

Selle mängudevooru keskses matšis on homme kell 16 Hiiu staadionil omavahel vastamisi Nõmme Kalju ja Tallinna FCI Levadia.

Tabeliseis: