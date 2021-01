Oli aeg, kui siinsed tippmängijad pidasid oma viimased klubimängud välismaal ja kodusesse liigasse naasmine ei tulnud kõne alla. Mart Poom lõpetas karjääri Inglismaal, Andres Oper ja Andrei Stepanov pidasid oma viimased klubimängud Küprosel, Raio Piiroja käis profina viimati väljakul Hiinas jne. Mis on praeguseks muutunud, et kogenud Eesti vutiässad on valmis veetma karjääri viimaseid aastaid koduses liigas?