Võidukas FC Kuressaare hingab tabeli esimese poole meeskondadele kuklasse

Kuressaare linnastaadionil toimunud kohtumises teenisid võõrustajad 1:0 võidu Maardu Linnameeskonna üle. Mängu ainsa värava lõi Rauno Tutk matši 38. minutil.

Seejuures mängisid saarlased suurema osa kohtumisest vähemuses. Juba enne avaväravat nägi punast kaardi Sander Seeman. Esmalt anti Seemanile kollane kaart 20. minutil ning 35. minutil tõusis tema silme ees kaart teistkordselt ja see tähendas varakult dušši alla minemist.

Turniiritabelis on Kuressaare 12 punktiga kuuendal kohal. Säärase tulemusega hingatakse kuklasse ka tabeli esimesele viisikule. Sarnaselt Kuressaarele on 12 silma koos ka neljandal positsioonil oleval Narva Transil, kuid narvakatel on kümnenda vooru kohtumine veel pidamata.

Hooaja seitsmenda kaotuse saanud Maardu on samal ajal viie silmaga eelviimane ehk üheksas. Tabeliliidriks on seni kõik kohtumised võitnud FC Flora 27 punktiga.