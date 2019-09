Võidukas FC Flora astus järjekordse sammu tiitli suunas

Flora lõid kõik väravad juba avapoolajal. Esmalt viis Mihkel Ainsalu florakad 14. minutil juhtima. Seejärel suurendas Erik Sorga 19. minutil penaltist külaliste eduseisu ning lõpuks vormistas Henri Järvelaid 41. minutil lõppseisu.

Sorga on Premium liiga parima väravakütina löönud sel hooajal juba 27 väravat. Vastavas tabelis on 13 tabamusega teine Alassana Jatta.

31. vooru järel on Floral liidrina nüüd 78 punkti. Teine on FCI Levadia 70 silmaga ja kolmas Paide Linnameeskond 68 punktiga. Ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on 64-ga neljas.