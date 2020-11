Vladislav Kreida: kaotus oli kurb, aga tahame aasta võidukalt lõpetada

"Muidugi oli kurb kaotus, aga elu on selline, et vahepeal kaotad ja vahepeal võidad. Järgmises mängus Gruusia vastu mängime võidu peale, sest tahame koondise hooaja võidukalt lõpetada," ütles Kreida Eesti ajakirjanikega rääkides.

FC Flora keskväljamees tõdes, et väsimus on jalgades, sest mänge on peale koroonapausi olnud tihedalt ja raskeid. "Ikka on väsimus. Pärast koroonapausi on mängud olnud väga tihedalt koos. Olen 30 päeva jooksul pidanud kümme mängu, üks mäng iga kolme päeva tagant. Ei ole lihtne. Peame mängima, pole midagi teha," ütles Kreida.

Küsimusele, milliseid nippe ta sellise karmi graafiku juures taastumiseks kasutab, vastas Kreida: "Kõik on lihtne - magad hästi, sööd hästi, puhkad. Arvan, et see on võtmekoht, kuidas hästi taastuda."

Viimastes mängudes on näha olnud, et Kreida koostöö keskväljal Mihkel Ainsaluga pole nii hästi sujunud kui varasemalt Mattias Käidiga, kes peapõrutuse tõttu seekord koondisele appi tulla ei saanud. Miks see nii on? "Ma ei oska seda täpselt öelda. Arvan, meie klapp [Käidiga] lihtsalt toimib. Ei saa ka öelda, et meil Ainsaluga üldse klappi poleks, sest see üks aasta, mille me Floras koos veetsime, oli edukas. Midagi jääb lihtsalt puudu, seda oli näha. Ei oska öelda, mis see on," vastas Kreida.

Kreida ei soovinud vastata, kas rahvusmeeskonna mängijad toetavad Karel Voolaidi peatreenerina jätkamisel või on ka muutusteks valmis. "Seda ma ei oska kommenteerida," lausus ta vaid.

Eesti mäng Gruusiaga Tbilisis algab homme kell 19.