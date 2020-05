Vjatšeslav Zahhovaiko: loome väga häid momente, aga realiseerimisega on probleeme

Enim jääb Zahhovaikole kripeldama avapoolaja lõpus kasutamata jäänud üks-üks olukorrad, kus mitmed mehed Levadia puurivahti Artur Kotenkot üle mängida ei suutnud. "Tippsatsi vastu ei anta sulle väga palju väravavõimalusi. Meil oli üks periood, kus meil olid head momendid, aga me ei õnnestunud. Kindlasti see mõjutab meeskonda ja mängu kulgu. Tekitasime ka teisel poolajal ohtralt võimalusi, aga tundub, et meil on hetkel realiseerimisega probleemid," nentis Zahhovaiko.

Endine Eesti koondise ründaja pildus kriitikanooli ka oma kaitsjate suunas. "See number "4" tablool kotib mind täiega. Seda on liiga palju. Oleme trennis palju vaeva näinud kaitsetegevuse osas ja eriti rõhunud just individuaalsele võimekusele. Saame kaitsefaasis kindlasti juurde panna. Arvan, et me ei tohiks lasta endale nii palju väravaid," sõnas ta.

Küsimusele, kas ta sooviks, et kolmapäevasest duellist tiitlikaitsja FC Floraga tuleks kinnisem mäng kui täna, vastas Zahhovaiko: "Me mängime oma mängu. Tahame rünnata ja pakkuda emotsioone. Vaadates, millist dünaamikat me suutsime mõlemal poolajal pakkuda ja milliseid momente luua... Me ei tagane sellest! Tahame oma asju edasi ajada. Meil on vaja õnnestuda väravatega ka sellistes mängudes."