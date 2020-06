Viljandi Tuleviku ründaja kritiseerib Premium liiga vilemehi: kas ma pean oma jala murdma?

Kapper näitab Instagrami story's kahte intsidenti, kommenteerides esimest neist sõnadega "Jep, viga polnud, hästi tehtud!", teist "Osa 2. Viga polnud?" ja kolmandat "Kas ma pean oma jala murdma?".

Olukorrad, millele Kapper viitab, pärinevad 24. mai mängust Tulevik - Levadia ja eilsest kohtumisest Tulevik - Nõmme Kalju.

Esimesel juhul hüppas Kapperile puusaga kehasse Kalju vasakkaitsja Vladislav Veremejev. Kapper kukkus üle küljejoone prantsatades maha. Peakohtunik Karl Koppel selles viga ei näinud. Hoopis Kapper ise sai mõni hetk hiljem kollase kaardi Amir Nathole tehtud vea eest.

Teisel juhul võttis Kapperi jõuliselt maha Levadia keskkaitsja Zurab Otšigava. Kapper jäi valudes murule lebama, kuid kohtunik Kristo Külljastinen kaarti taskust välja ei võtnud.

"Need asjad ei murra mind, vaid aitavad ainult kasvada... Aga on need teod aktsepteeritavad?" küsib Kapper oma viimases Instagrami story's.

Palusime mõlemale olukorrale kommentaari Eesti jalgpalliliidu peakohtunikult Uno Tutkilt.

1. olukord: puusaga kehasse hüppamine

Tutk tunnistas, et kohtunik eksis: "Seal oli viga. Püüdes analüüsida, miks seal viga ei antud, siis võib öelda, et see olukord jäi väljakukohtunikust kaugele ja oli abikohtunikule liiga lähedal. Abikohtunik vaatas jalgu ja püüdis samal ajal jälgida, kas pall läheb üle joone, jättes kehasse tõukamise märkamata. Pean ütlema, et seal oli tõepoolest määrtustevastane tõukamine."

2. olukord: jõuline viga

Tutk nendib, et olukord jätab kohtunikule tõlgendamise ruumi: "Kui kohtunik oleks kaardi andnud, oleks see vägagi tervitatav olnud. Hüpet jalgadega ette ei olnud, aga jalad löödi kõvasti kokku. Võib öelda, et mingisugune rünnaku alge seal oli, mis maha võeti. Jah, see olukord annab tõlgendamise ruumi."

Oma osa võis Tutki sõnul kohtuniku otsuses mängida seegi, et olukord juhtus suhteliselt mängu alguses, 12. minutil. Oleks sarnane viga tehtud näiteks 86. minutil, oleks kaart tõenäolisemalt taskust välja tulnud, kuigi sedasi ei tohiks vilemehed peakohtuniku arvates mõelda. "Ta valis 12. minutil sellise stiili, et ei anna veel kaarti, kuigi kohtunik ei tohiks mõelda, kas see juhtus mängu alguses või lõpus. Aga nagu me kõik teame, siis maailm juba on selline, et mängu alguses kombatakse ja vaadatakse, kuidas mäng kujuneb ja jookseb ning mingist hetkest alates tekib tunnetuslik piir, kus peaks kaardi andma."