Viljandi Tuleviku jalgpallur: Eesti inimeste mentaliteet meenutab Moldovat

Dabrowski on karjääri jooksul näinud erinevaid riike, olles lisaks erinevatele Saksamaa klubidele läbi käinud Serbiast, Leedust, Moldovast, Põhja-Iirimaast, Luksemburgist ja Soomest, lisaks käis ta noorukina testimisel New York Red Bullsi akadeemias ning on viibinud ka Poola noortekoondise juures, kirjutas Soccernet.ee.

Eesti keelt on Dabrowski oma keerukuse tõttu selgeks saanud vaid paari elementaarsema sõna ja fraasi ulatuses. "Eesti on ilus riik. Looduse poolest meenutab see Soomet, kuid see, kuidas inimesed suhtlevad ja nende mentaalsus meenutab Moldovat. Võib-olla tuleneb see sellest, et mõlemad kuulusid Nõukogude Liitu," rääkis Dabrowski.

"Sõbraliku suhtumisega ei ole siin suuri probleeme, aga nagu on öeldud, siis nõustun, et eestlased on pigem üsna külmad inimesed," lisas ta.

