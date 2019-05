Viljandi Tulevik toob emadepäeval jalkaemad väljakule

"Kui tavapäraselt on mängijaid väljakule saatmas kaks või 22 maskotilast, siis mängupäeva erilisust silmas pidades otsustasime, et on paslik manifesteerida Viljandi linna- ja vutikogukonna ühtehoidmise vaimu," kõneles Tuleviku jalgpalliklubi kogukonnajuht Marek Tiits. "Emadepäev on siiras ja soe pidupäev ning meie sooviks oli, et linnastaadionil peetav pidu jätaks kustumatu elamuse võimalikult paljudele. Võimalus koos oma lapsega sadade pealtvaatajate ees jalgpallimurule kõndida, et oma klubi mehed ja nende väärikad vastased lahingusse saata, seda kindlasti teeb."

Tiitsi sõnul käis 22 jalgpalliema ja sama suure hulga laste leidmine väga kiiresti. "Vaid paari päevaga oli vajalik saatjate hulk koos ning jäi veel suur varugi," rääkis ta. "Viljandi Tulevik on Eesti vutikõrgliigas klubi suuruse ja publikuhulga suhtarvus tõenäoliselt kõige suurema klubisisesest kogukonnast koosneva pealtvaatajaskonnaga klubi. Näeme nädalast nädalasse tribüünidel suurel hulgal meie jalgpallikooli lapsi ning suurt rõõmu teeb, et üha sagedamini leiavad tee staadionile ka nende emad ja isad. See ettevõtmine on kummardus meie klubi ja kogu Viljandi linna peredele, kelle nimel me igapäevaselt töötame."

Emadepäeva pidu saab Viljandi linnastaadionil alguse kell 14, mil avatakse staadioniväravad. Lapsi ootab batuut ja lastenurk, kus lapsed saavad kujundada klubi järgmise kodumängu plakati ja teha näomaalinguid. Klubi vabatahtlikud avavad puhveti kõrval pannkoogitelgi. Jalgpallimäng Tuleviku ja FC Flora vahel algab kell 15.