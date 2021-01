Viljandi Tulevik testib mängijaid Nigeeriast, Usbekistanist ja Kamerunist

Tulevikus testimisel olevad mängijad:

Karmo Einmann (20), ääreründaja Läänemaa jalgpalliklubist

Karl Värva (17), väravavaht Läänemaa jalgpalliklubist

Tomi Fangbongbe (22), kaitsja, Nigeeria / Kanada

Kazeem Bolaji (18), poolkaitsja, Nigeeria

Abubakir Muydinov (20), poolkaitsja, Usbekistan

Arcenciel Mintongo (18), poolkaitsja, Kamerun

Ettevalmistusperioodi alustav Tuleviku koosseis:

Kaimar Saag

Gerdo Juhkam

Martin Allik

Tanel Lang

Alex Roosalu

Kristjan Kask

Gustav-Hendrik Seeder

Rainer Peips

Marten Ritson

Kaupo Kruusmäe

Karl Erik Jürisson

Raimond Mets

Nikita Komissarov

Herol Riiberg

Tuleviku värske peatreener Jaanus Reitel tõdes, et tegelikult kogunes meeskond esimest korda juba 14. detsembril: "Omavahel nimetasime seda pre-seasoni pre-seasoniks. Aga siis tegime vaid kergeid treeninguid, mille eesmärk oli ennekõike toonuse hoidmine ja omavahel tuttavaks saamine. Jõulude eel läksid mehed uuesti puhkama ja said kaasa individuaalsed treeningkavad. Nüüd koguneme nii-öelda täie tuuriga ja hakkame tõsiselt tööle."

Reitel kinnitas, et sai põgusa treeningperioodi vältel meeskonnaga piisavalt tuttavaks. "Meestest on mul suures plaanis pilt ees, mistõttu on päris ettevalmistust märksa lihtsam alustada," ütles ta. "Ma ei ajanud taga mingeid erilisi detaile, vaatasin suurt pilti ja õppisin meeskonda tundma: kellele kuidas ja mis treeningutel sobib, kuidas kellegi soorituste kvaliteeti parandada ja nõnda edasi."

Klubis veedetud paari kuu jooksul on tugeva noortetreeneri taustaga Reitel süvitsi sukeldnud ka Tuleviku jalgpallikooli tegemistesse, pidanud pikki koosolekuid treeneritega ning koguni juhendanud nädal aega Kaimar Saagi U-15 noortevõistkonda ajal, mil Saag puhkas.

"Ma olen küll esindusmeeskonna peatreener, ent nii minu kui klubi ühine nägemus on, et juba lähiaastatel tuleb Viljandis tagasi jõuda seisu, kus meie oma noortesüsteem suudab luua mängijaid, kes meie esindusmeeskonda jõuavad," nentis Reitel. "Seetõttu olen Sander Posti, noortetreenerite ja noortetöö juhi Aivar Lilleverega teadlikult pidevas ja väga põhjalikus suhtluses. Meil on lühikese ajaga tekkinud väga mõnus, töine ja initsiatiivikas õhkkond, mille tulemusena on juba sündinud mõnigi hea mõte, mille elluviimisega toimetame."