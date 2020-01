Viljandi Tulevik täiendas ridu noore talendika väravavahiga

“Meie klubi noortesüsteemis on sirgumas oma vanuseklassi Eesti tippväravavahid Kaupo Kruusmäe ja Karl Erik Jürisson,” rääkis Post. “Samas on esindusmeeskonna praeguse esiväravavahi Karl-Romet Nõmme puhul on juba tükimat aega päevakorras järgmise sammu tegemine karjääris. Kuivõrd meie oma noorte kindameeste esindusmeeskonda edutamine on aasta-paari kaugusel, siis peame selleks valmis olema. Ka on mul hea meel selle üle, et tõime taas Viljandisse kohaliku taustaga mängumehe.”

Möödunud hooajal seisis Matheas Madik Tallinna FC Flora U-19 väravas 13 teise liiga kohtumises ning sai U-21 meeskonna eest kirja kuus täismängu esiliigas. Erinevate vanuseklasside noortekoondiseid on Madik esindanud kokku viiel korral.