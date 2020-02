Viljandi Tulevik täiendas ridu Kanada poolkaitsjaga

Viljandi Tulevikku saabus keskväljal nii kaitsvat kui ründavat rolli täitev Jude Barrow katsetele käesoleva aasta jaanuaris. Hästi meeskonda sulandunud Barrow teenis kiiresti treenerite usalduse ja on osalenud kõigis senistes hoojaeelsetes sõpruskohtumistes.

Jude Barrow ütles lepingu allkirjastamise järel, et meeskond võttis ta kiiresti omaks. “Olen oma elu esimese profilepinguni jõudmise üle väga õnnelik ja tunnen end Viljandis suurepäraselt. Praegu teeme trennides kõvasti tööd, et Viljandi inimesi oma mänguga rõõmustada. Ootan väga hooaja algust,” rääkis ta.

Klubi juhi Raiko Mutle sõnul on Barrow hoolimata oma noorest east ning varasema profijalgpalli kogemuse puudumisest näidanud katseperioodi vältel märkimisväärset jalgpallilist kvaliteeti.

“Jude’is on olemas kõik moodsa jalgpalluri omadused,” kõneles Mutle. “Ta on kaitses agressiivne, kuid samas igal võimalusel rünnakule orienteeritud. Tema hea väljakunägemine ning mängu lugemise oskus teevad temast meeskonnale väärtusliku täienduse. Mõistagi on tal veel arenguruumi, et kohaneda Premium Liiga rivaalide pakutava jõulise mänguga, ent olen kindel, et Jude teeb Sander Posti käe all suure sammu edasi ning teda ootab edukas debüüthooaeg.”