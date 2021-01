Viljandi Tulevik sõlmis lepingu Flora süsteemi mängijaga

"Mul on hea meel Tulevikuga liituda! Tulin, et siin kõvasti tööd teha. Meeskond on mind hästi vastu võtnud ning ootan põnevusega uut hooaega. Loodan väga, et tuleb huvitav jalgpalliaasta," kommenteeris Tuhkanen klubi pressiteate vahendusel.

Tuleviku spordidirektor Sander Post, kes on Tuhkaneni varem juhendanud U-17 noortekoondise abitreenerina lausus, et peab tema Tulevikuga liitumist klubile oluliseks käiguks.

“Daniel on noor ja potentsiaalikas mängumees ja ma ei kahtle selles, et ta on heas keskkonnas võimeline tegema järgmise sammu oma karjääris. Viljandis on sellega hakkama saanud mitmed varem siia tulnud noormängijad,” kõneles Post.

Varasematel aastatel FC Flora noortesüsteemi võistkondi esindanud ning duubelvõistkonna tuumikusse kuulunud Daniel Tuhkanen tegi debüüdi Premium liigas möödunud aasta märtsis FC Kuressaaret esindades ning sai hooaja vältel saarlaste esindusvõistkonnas kirja kokku 19 kõrgliigakohtumist.

Aastate jooksul on Tuhkanen järjepidevalt kuulunud eri vanuseklasside noortekoondistesse. U-19 vanuseklassi koondises käis Tuhkanen enne koroonapandeemia algust platsil kaheksas kohtumises.