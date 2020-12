Viljandi Tulevik leidis Florasse läinud esiväravavahile asenduse

Ritson tõdes klubi pressiteate vahendusel üleminekut kommenteerides, et kodus tagasi on hea olla: "Ootan suure huviga eelseisvat hooaega, sest meeskond on teinud suure sammu edasi. Loodan, et uuesti sisseelamine läheb kiiresti ning suudame teha veel parema hooaja, kui oli mullune. Kavatsen anda endast absoluutselt kõik, nii treeningutel kui mängupäevadel, et see eesmärk saavutada. Staadionil näeme!"

Tuleviku jalgpalliklubi juht Raiko Mutle lausus, et Karl-Romet Nõmmele asendajat otsides oli klubil vaekausil mitu väärikat kandidaati.

"Nende hulgas oli nii koduse kõrgliiga kontekstis nimekaid väravavahte kui vähema kogemusega mängijaid," lausus Mutli. "Marteni kasuks langes treenerite ja spordidirektori otsus ennekõike tema nooruse, perspektiivikuse ja kohaliku tausta pärast. Me teame ja tunneme teda ning usume, et Marten teeb meie ridades kauaoodatud läbilöögi, ehkki kõik mõistavad, et tal on täita väga suured saapad. Ka on tore on tervitada meie meeskonnas järjekordset kohaliku taustaga mängijat ning hea meel on tõdeda, et sellised mehed leiavad tee tagasi kodusele vutimurule."

Tääksi spordiklubi kasvandik Marten Ritson kuulus esimest korda Viljandi meeskonna koosseisu 2017. aasta Premium Liiga hooajal, mil sai Tuleviku väravas kirja oma debüüdi kõrgliigas. Samal aastal liitus Ritson suvises üleminekuaknas Soome kõrgliigaklubi SJK Seinäjokiga, kust naasis Tulevikku aasta hiljem, ent lahkus järgmises suvises üleminekuaknas taas Soome, kus liitus teise liiga klubiga FC Atlantis. 2019. aasta suvel ühines Ritson tänavu kõrgliigas hõbemedalid võitnud Paide Linnameeskonnaga ning aitas järvalaste duubelmeeskonnal võtta veenva ülekaaluga esiliiga B-tasandi võit ja tõusta esiliigasse.