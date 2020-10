Viljandi Tulevik ei soovinud matši edasilükkamist ja mängib Levadia vastu Marinita

"Meie rahvuskoondist külastanud armeenlased tekitasid oma vastutustundetu käitumisega (mängueelse isolatsiooni nõuete rikkumine) paraja tohuvabohu, mille tagajärjel Terviseamet nõuab nüüd, et kõik tolles mängus väljakul käinud Eesti mängijad jääksid eneseisolatsiooni. Viljandi Tulevikule tähendab see, et Pavel Marinit laupäeval mängu panna ei saa. Seetõttu oli jalgpalliliit valmis homse kohtumise edasilükkamiseks, ent peatreener Sander Posti ja meeskonna soovil mäng siiski toimub," teatas Viljandi Tulevik.

"Meil on pärast laupäeva ees kolm ülitähtsat kohtumist," sõnas Post, viidates oktoobri lõpus ning novembris aset leidvatele kohtumistele Tartu Tammeka, Tallinna Legioni ja Tallinna Kaleviga.

"Ei mina ega meeskond soovi, et raske mäng Levadiaga lükkuks edasi mainitud kohtumiste vahele, kus meie jaoks on äärmiselt oluline planeerida koormusi ja puhkust ning teha pingsalt tööd taktikatrennides. Lisaks kõigele on ju novembri alguses vaja pidada tähtis karikamatš Paide Linnameeskonnaga."

Posti sõnul minnakse kohtumisele Levadiaga küll Pavel Marinita ja olulisi puudujaid on veelgi - vigastuste tõttu ei saa meeskonda aidata Karl-Romet Nõmm ega Herol Riiberg, küsimärgid ripuvad U-21 koondisest kerge vigastusega naasnud Kristjan Kase kohal - ent see ei tähenda, et Tallinnas lahingut ei antaks.

"Ka Flora vastu oli meie koosseis ribadeks," ütles Post. "Mängisime väärikalt. Sama teeme homme."

Avavile FCI Levadia ja Tuleviku vahel kõlab A. Le Coq Arenal laupäeval kell 13.