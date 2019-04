Viljandi Tulevik avaldas, millise rikkumise panid meeskonnast eemaldatud mängijad toime

Jalgpalliklubi Tulevik propageeritavate väärtuste hulka kuuluvad üheselt ja ennekõike just nimelt tervislikud eluviisid ning klubi tunnetab endiselt oma olulist rolli kogukonna ja noorsoo eeskujuna. Kõnealused mängijad vääratasid nii meeskonnarežiimi, sportlike eluviiside ja printsiipide kui ka mainitud väärtuste järgimisel, mistõttu nende kui klubi väheste professionaalsete mängijate säärane käitumine on olnud suureks pettumuseks kogu klubiperele.

Siinkohal eksiski ka klubi oma suhtluses avalikkusega. Oleksime pidanud selgelt väljendama, et me ei kommenteeri juhtumit kuni selle asjaolude täieliku selgumiseni. Veel esmaspäeva õhtul polnud juhtunu kõik detailid klubijuhtidele lõpuni teada. See on asjaolu, mida me pidanuks kommunikeerima. Nüüdseks on juhtumi detailid mängijatega selgeks räägitud.

Tegemist on noorte sportlaste inimliku ja individuaalse, ent ränga veaga, mille tagajärjed on klubile kahtlemata keerulised. Kinnitame siiski, et mängijad on juhunust oma järeldused teinud ning oma eksimust tunnistanud ja vabandanud. Nad on endiselt meeskonna liikmed, kuid treeningutelt ja mängudelt praeguseks hetkeks määramata ajaperioodiks eemaldatud. Milliseks kujuneb nende lõplik karistus, jääb meeskonna ning peatreeneri klubisiseseks lähipäevade otsuseks. Selge on see, et tagajärgedeta sellised rikkumised ei jää.

Samas tunnistame, et meil on olnud raske mõista ning veel raskem heaks kiita esmaspäeval puhkenud spekulatsioone, milles osa tunnustatud ajakirjanikest, kes samalaadseid režiimi rikkumise juhtumeid Eesti spordis varemgi kajastanud, viitasid selgelt distsiplinaarrikkumisest rääkiva kommentaari sõnastust arvesse võtmata meediaruumis kõhklematult sellele, justkui võinuks tegemist olla kriminaalse iseloomuga tegudega, narkootikumide tarvitamisega või muu säärasega; ning õigustasid sõnu valimata ja avalikku huvi kilbile tõstes samasisuliste anonüümsete, ründavate ja vulgaarsete kommentaaride postitajaid.

Kinnitame veelkord, et tegemist oli mängijate individuaalse, olemuselt lihtsakoelise, ent samas väga ränga eksimisega meeskonnadistsipliini, klubi väärtuste ja eetikanormide vastu, mille nii klubi kui meeskond ühemõtteliselt hukka mõistavad ning mille eest klubina täieliku vastutuse võtame ja siiralt vabandame.

Soovime nüüd keskenduda eesootavatele järgmistele, rasketele kõrgliigakohtumistele ning meeskonnas töörahu ja terve õhustiku alalhoidmisele. Seetõttu palume ajakirjandusel oma küsimustega pöörduda klubi juhtkonna poole ning lubada meeskonnal ja peatreeneril oma tööd segamatult jätkata.

Raiko Mutle,

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik president