Viis aastat Levadias mänginud leegionär lahkub klubist

"Aime Gando vastu tundsid huvi mitmed Euroopa klubid ning ta otsustas astuda oma karjääris järgmise sammu," rääkis klubi kodulehe vahendusel Levadia spordidirektor Sergei Pareiko. "Loomulikult aktsepteerime tema otsust ning soovime palju edu edasisel jalgpalliteel! Oleme Gandole viie ühiselt veedetud aasta eest väga tänulikud, tänu heale ja hingestatud mängule ning avatud ja rõõmsale olekule sai temast FCI Levadia fännide suur lemmik. Aitäh veelkord ja palju kordaminekuid!”

“Mul on tõeliselt kahju FCI Levadiast lahkuda, aga leian, et vajan uut väljakutset," lisas Biala. "Võib-olla tulen kunagi tagasi, sest FCI Levadia oli minu esimene koduklubi Euroopas. Tänan kõiki inimesi, kes mulle viie aasta jooksul toeks olid ning soovin klubile palju edu uueks hooajaks.”

2016. aasta kevadel Tallinna FC Levadiaga liitunud Gando veetis klubis viis hooaega ning omandas KTM-i staatuse. Premium Liigas lõi ta 156 mänguga kokku 48 väravat, lõppenud hooajal jäid Gando arvele 28 mängu, 11 väravat ning viis tulemuslikku söötu.