Viimati Rwanda kõrgliigas peatreeneri ametit proovinud eestlasest saab Viljandi Tuleviku uus juhendaja

“Kui Tulevik minuga ühendust võttis ja Sander oma plaane tutvustas, ei läinud mul kaua, et pakkumine vastu võtta,” lausus viimati Rwanda kõrgliigaklubi Heroes FC juhendanud 36-aastane Reitel klubi kodulehe vahendusel. “Kui Rwandast tuli pärast pikka liigapausi teade, et hooaeg on koroonapandeemia tõttu lõpetatud ning minu klubi esiliigasse kukutatud, oli kõik selge. Mulle meeldib väga Viljandi ja see, kuidas Tulevikku on juba aastaid väga sihikindlalt arendatud. Siin valitseb asjalik ning arengule orienteeritud õhustik.”

Reitel ei teinud saladust sellest, et Sander Posti jätkamine klubis tegi otsustamise tema jaoks lihtsamaks. “Me oleme Sandriga pikalt tuttavad, tean teda kui äärmiselt keskendnud ja professionaalset spetsialisti. Ta on mulle oluline tugi, eriti eelseisvaks hooajaks meeskonna komplekteerimisel,” kõneles ta. “Usun, et meie koostöö saab olema viljakas ja ootan väga uue ettevalmistusperioodi algust.”

Tuleviku spordirektorina jätkav, esindusmeeskonna tänavu klubi iseseisva ajaloo kõrgeimale kohale tüürinud Sander Post rääkis, et tunneb Reitelit juba pikki aastaid ning seetõttu ei olnud tal treeneritööst mõneks ajaks kõrvale astumist planeerides keeruline endale järglast valida.

“Olen alates 2003. aastast tegutsenud sisuliselt hetkegi puhkamata tippjalgpallis, algul mängijana, viimased aastad treenerina,” kõneles Post. “17 aastat, see on väga pikk aeg. Tundsin, et vajan sellelt karussellilt mõneks ajaks maha astumist, et kõigepealt puhata, siis aga jalgpalli uute nurkade alt vaadata, end täiendada ja õppida. Jaanus toob klubisse värskeid vaateid ning uusi praktikaid, mis on tal tänu pikale väliskogemusele tõesti tugevad, rääkimata tema energiast. Ta on hoopis teistsugune treener kui mina ja mul on hea meel, et Jaanus nüüd meiega on. Viljandi ja Eesti jalgpall võidab sellest kindlasti.”

