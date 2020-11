Viimase ringi kalender väljas! Premium liiga lõpeb 6. detsembril

Premium liigas pidi kolmele ringile (kokku 27 mängu) järgnema viimane ring, kus 1.–6. ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad kohtuvad omavahel ühe korra. See oleks tähendanud, et esikuuikul koguneb hooaja jooksul 32 ja teistel 30 mängu.

Jalgpalliliidu juhatus kinnitas möödunud reede hilisõhtul uue ülesehituse, millega kolme ringi järel kohtuvad omavahel 1.–4., 5.–6. ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad. See tähendab, et esinelik mängib hooaja jooksul kokku 30 mängu (oli 32) ning 5. ja 6. koha meeskond 28 mängu (oli 32). 7.–10. koha meeskondade mängude arv (30) jäi samaks. 5.–6. koha meeskonna omavaheline mäng toimub vaid siis, kui 6. koha meeskonnal on võimalik lõpptabelis 5. koha meeskonnast mööduda.

Jalgpalliliit arvestas muudatuse tegemisel, et kahe edasi lükatud Premium liiga ja ühe karikasarja kohtumise tõttu on kalender muutunud pingeliseks. Samuti arvestas alaliit seda, et kui on tarvis veel mõnd kohtumist edasi lükata, siis poleks seni kehtinud kalender võimaldanud hooaega lõpuni mängida.

Premium liigas eesootavad mängud:



27. voor:

L, 14.11 kl 13.00 Tallinna JK Legion - Tallinna FCI Levadia – OTSE: Jalgpall.ee

28. voor:

L, 21.11 kl 13.00 FC Kuressaare - JK Narva Trans – OTSE: Soccernet.ee

L, 21.11 kl 13.00 JK Tallinna Kalev - Tallinna JK Legion – OTSE: Jalgpall.ee

P, 22.11 kl 12.00 Tartu JK Tammeka - Viljandi JK Tulevik – OTSE: Jalgpall.ee

P, 22.11 kl 13.00 Nõmme Kalju FC - Tallinna FC Flora – OTSE: Soccernet.ee

P, 22.11 kl 15.00 Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond – OTSE: ETV2

29. voor:

T, 24.11 kl 18.00 JK Narva Trans - JK Tallinna Kalev – OTSE: Jalgpall.ee

T, 24.11 kl 18.00 Tallinna JK Legion - FC Kuressaare – OTSE: Soccernet.ee

P, 29.11 kl 13.00 Nõmme Kalju FC - Tallinna FCI Levadia – OTSE: Soccernet.ee

P, 29.11 kl 15.00 Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora – OTSE: ETV2

22. voor:

K, 02.12 kl 19.30 Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora – OTSE: ETV2

30. voor:

L, 28.11 kl 13.00 JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare – OTSE: Soccernet.ee

L, 28.11 kl 13.00 JK Narva Trans - Tallinna JK Legion – OTSE: Jalgpall.ee

P, 06.12 kl 13.00 Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC – OTSE: Soccernet.ee

P, 06.12 kl 13.00 Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia – OTSE: ETV2