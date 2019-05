Vigastuspausilt naasnud Purje ei suutnud KuPSi kaotusest päästa

Kodumeeskonna värava lõi juba 9. minutil hollandlane Daan Klinkenberg, Purje sekkus mängu 62. minutil, kirjutab Soccernet.ee. Hooaja teise kaotuse saanud KuPS on liigatabelis 13 punktiga neljandal kohal, Inter tõusis 16 punktiga liidriks. Samas on mõlemad pidanud üheksa kohtumist, sellal kui teisel kohal oleval Tampere Ilvesel on kirjas vaid seitse ning kolmandat kohta hoidval Trevor Elhi ja Mihkel Aksalu tööandjal SJK-l kaheksa kohtumist

Purje on saanud KuPS-i eest kaasa teha neljas liigamängus, kuuludes vaid korra algkoosseisu.

