VIDEOKÕNE | Mattias Käit karmist peatraumast: seda päeva ei mäleta ma endiselt. Räägin kõike ainult teiste kirjelduste põhjal

„Koondise juurest tulin tagasi ja kohe esimeses trennis käis pauk ja rohkem ma ei tea. Ma lihtsalt kirjeldan, mida mulle öeldi. Siiamaani seda päeva ma üldse ei mäleta. Väidetavalt olin vahepeal omadega Eestis. Ei mäletanud, et Sloveeniasse tulin. Ei teadnud, et tüdruksõber minuga kaasas on. Rääkimata sellest, et telefoni koodi ei mäletanud,“ meenutas Käit juhtunut.

Vaata videointervjuust juba lähemalt, kuidas kõik täpsemalt juhtus ja millises seisus Käit praegu on. Lisaks tuli juttu tema kohtumisest korvpalliliiga NBA staari Luka Dončiciga, eelistatud positsioonidest jalgpalliväljakul, tänavu tehtud mängulisest tasemetõusust, Rauno Sappineniga koos tehtavatest eriharjutustest, igapäevaelust Sloveenias jpm.

Videointervjuu Käidiga on salvestatud 17. detsembril.