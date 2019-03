Videokohtunik Eesti jalgpalliliigasse - kas lähiaastate küsimus?

Ühel arutelul käis kolleeg Andres Must nagu muuseas välja mõtte, et lähema kümne aasta jooksul on videokohtunik kasutusel ka meie Premium liigas. Tema mõttekäik oli lihtne: tehnoloogia areneb kiiremini, kui tavainimesed oma inertsiga endale sellest aru annavad, ja selle arenguga käib kaasas tehnoloogia kiire odavnemine. Sealjuures ütles Andres, et ei imestaks, kui see juhtub kiiremini kui kümne aastaga – tänane ulme on homne reaalsus. Asusime intrigeerivat teemat uurima.

„Kui võrdleme praegust sellega, mis oli 15 aastat tagasi, elamegi nagu ulmes,“ nõustub tehnoloogiaajakirjanik ja uudisteportaali Geenius.ee asutaja Henrik Roonemaa väitega, et tehnoloogia areneb ja odavneb kiiremini, kui inimesed oskavad oodata. „Meie nutitelefonid on võimsamad kui toonased sülearvutid, mobiilne internet kiirem ja odavam kui eelmise kümnendi püsiühendus. Veelgi enam – meie nutitelefonid on võimsamad kui arvutid, mis inimese Kuule viisid. Pildikvaliteet on telefonil läbi teinud suure arengu ja arvutimängu puhul on seda raske eristada filmist. Spotify, mille abil saad kuulata kõiki plaate, maksab seitse eurot kuus. Ei mingeid CDsid enam! Või see, et meil on tasuta telefoni- ja videokõned üle maailma. Kolmkümmend aastat tagasi ei osatud sellest unistadagi. Selles mõttes elame tehnoloogilisel kuldajastul, varasemaga võrreldes tõepoolest nagu ulmes. Kõik on praegu võimalik.“