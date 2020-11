VIDEOD | Meenuta, milliseid sihte seadis Karel Voolaid koondise tüüri ette asudes ja lepingut pikendades!

Toimetas: Gunnar Leheste gunnar.leheste@delfi.ee RUS 2

Karel Voolaid 2019. aasta juulis ametisse astumise pressikonverentsil. Foto: Ilmar Saabas

Eesti jalgpallikoondis peab täna aasta viimase mängu, kui Tbilisis kohtutakse Rahvuste liiga raames Gruusiaga. Väga võimalik, et see võib jääda ka viimaseks kohtumiseks peatreener Karel Voolaidi käe all.