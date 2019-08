VIDEO | Vutinaiskonna kapten Katrin Loo: au on võõrustada Euroopa meistrit, aga aukartust ei tunne

"Kõige enam mängult Hollandi vastu ootan ma väga-väga head ja võitluslikku mängu, et ei lähe küll aukartusega, aga tõesti suur au on võõrustada Euroopa meistrit ja ma arvan, et absoluutselt kõik mängijad põlevad soovist ennast proovile panna, sest ma arvan, et sellest tuleb väga hea andmine," rääkis Loo eelseisvast mängust Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Loo sõnastas ka selle, mis talle väljakul olles jõudu annab: "Ma arvan, et sportlasena on alati minu üks kõige suuremaid tugevusi olnud südikus, et võib-olla ei ole seda sõna nii-öelda varem enda jaoks leidnud, aga siin viimastel aastatel, kui olen mõelnud, et mis on just see mis võiks olla näiteks minu tugevus väljakul ja igas mängus, siis ma arvan, et selleks sõnaks on südikus."

Eesti - Holland naiste EM-valikmäng toimub 30. augustil Tallinnas A. Le Coq Arenal algusega kell 19.00. Staadioni väravad avatakse kell 18.00. Piletid on saadaval Piletilevis.

Vaata pikemat intervjuud videost!