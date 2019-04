Tammeka auvärava lõi Tauno Tekko, kes on nüüd täpne olnud kolmes järjestikuses kohtumises, paiknedes hetkel sellega ka väravalööjate edetabeli tipus! Flora poolt said lisaks Vassiljevile jala valgeks Vlasiy Sinyavskiy ja Erik Sorga, vahendab Eesti Jalgpalli Liidu koduleht.

Konstantin Vassiljev kommenteeris oma esimest väravat nii: "Mõtlesin, et äkki proovime. Noor väravavaht natuke aitas. Hästi, et nii läks."

Tauno Tekko esimesed emotsiooni pärast mängu olid sellised: "Väga üllatav, et oleme kolm mängu järjest penalti teeninud. Ma ei tea, kas seda on üldse kunagi varem juhtunud. Aga kaotusest on kahju."