VIDEO | Vaata Flora viite väravat Kuressaare vastu!

Flora täieliku domineerimise tähe all möödunud kohtumises avas skoori 23. minutil Konstantin Vassiljev, hiljem said tabamuse kirja ka Erik Sorga ja Pavel Dõmov. Matši lõpus lõi kaks kena väravat Herol Riiberg.

Kuressaare poolelt jäi kohtumisest pisivigastuse tõttu eemale nende parim mängija Sander Laht, kes tegi hooaja keskel ühes sõprusmängus just Flora eest kaasa.

Florakad on seitsmest mängust võitnud seitse ning hoiavad kena hooaja alguse järel täisedu. Korraliku alguse on uuele hooajale tegelikult teinud ka mullune üheksas tiim Kuressaare, kes on seitsmest mängust kogunud seitse punkti ning on sellega kuuendal kohal.

Flora kõrvale on võimalik tõusta ka FCI Levadial, kes läheb täna kell 15 võõrsil vastamisi Paide Linnameeskonnaga.

Tulemus:

FC Flora - FC Kuressaare 5:0

23. Konstantin Vassiljev, 37. Erik Sorga, 66. Pavel Dõmov, 77., 89. Herol Riiberg

Tabeliseis: