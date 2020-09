VIDEO | Terviseameti juht: Nõmme Kalju meeskonda võime kohelda kui perekonda. Nad tohtisid hotellis lävida

Viimastel andmetel on koroonahaigeid mängijaid Nõmme Kalju ridades kokku seitse. Klubi president Kuno Tehva ütles eile, et võistkond isolatsiooninõudeid ei eiranud. Tiimiliikmed olid Pirital hotellis karantiinis, kuna üks jalgpallur andis 23. augustil positiivse proovi.

Kas hotellis veedeti tõesti ninapidi koos aega, miks omaette tubades ei püsitud? On taoline sotsialiseerumine lubatud? Mari-Anne Härma räägib Nõmme Kalju näitel, et lähikontaktseid võib võtta kui ühte perekonda. "Ikka võivad lävida," nendib ta. "Hea oleks, kui väldiks, aga pole keelatud."

Härma ütleb, et probleem kerkiks, kui läheksid linnapeale ja külastaks näiteks baare. Jalgpalliliit nägi asja eile teisiti ja kritiseeris Nõmme Kalju käitumist. "Nõmme Kalju mängijad käisid võistkonna hotellis teineteisega läbi ja see aitas meie arvates viiruse levikule kaasa," rääkis alaliidu kriisikomisjoni liige Mihkel Uiboleht.

Kas jalgpalliliit reageeris üle? Mari-Anne Härma ütleb, et praegune seis ongi uus olukord, tasub natuke üle reageerida. "Et oleks aru saada, et isolatsioonikohustust tasub tõsiselt võtta," arutleb ta, ent lisab, et mõistuse piir peab omavahelise suhtluse osas säilima. "Kui me oleme mõlemad samast allikast lähikontaktsed, kõigile kehtib 14-päevane isolatsioon. Erisus tuleb, kui inimene ise nakatub, siis temale kehtib pikem isolatsiooniperiood."

Reeglite rikkujaid võivad oodata trahvid

Viimasel ajal on üleüldiselt kuulda juhtumitest, kus koroonahaiged ongi läinud teadlikult pidudele, andes nii nakkuse edasi. Kuidas on karistamisega? Härma ütleb, et just Tallinna näitel on inimesi, kes rikkunud isolatsioonitingimusi ning on alustatud ka menetlusi. "Tundub, et peame distsiplineerima hakkama." Sunniraha kohaldamise ülemmäär isolatsiooninõuete rikkumise puhul on 9600 eurot. Iga juhtumit käsitletakse individuaalselt.

