VIDEO | Tartusse kerkib multifunktsionaalne jalgpallihall

Tartus seni jalgpalluritel sisetingimustes treenimise võimalused puuduvad ja Tartu Linnavalitsuse sporditeenistuse juhi Veljo Lambi sõnul on aastaid selle nimel pingutatud, et need võimalused Tartu jalgpalluritele luua. „Sobiv ala jalgpallikompleksi väljaarendamiseks on Annelinnas, kus esimeses järgus rajatakse pneumaatilise kupliga kaetav jalgpalliväljak. Samasse on kavandatud ka statsionaarne jalgpallihall, mille projekteerimine ja ehitamine jääb kompleksi arendamise II etappi,“ selgitas Lamp.

Spordijuht lisas, et jalgpall on Tartus juba aastaid üks enimharrastatavaid alasid - linnas on viis jalgpalliklubi, kus treenib ligi 1900 sportlast.

Esimeses etapis projekteeritakse Annemõisa 1a krundile jalgpalliväljak, parkla, konteinerriietus- ja pesemisruumid ning pneumohall ning nendega seotud eriosad (sademevee- ja drenaažilahendus, elektripaigaldis, piirded ja juurdepääsuteed). Jalgpallikompleksi I etapi projekteerimise hanke võitis OÜ Esprii, töö maksumus on 33 240 eurot.

Aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga valmib järgmise aasta lõpuks ning seda hakkab haldama Tartu Sport. Halli ehitus läheb hinnanguliselt maksma 2,5 miljonit eurot, millest Kultuuriministeeriumilt saadav toetus on 1,5 miljonit eurot.

