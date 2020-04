VIDEO | Tarmo Rüütli meenutas Tõnis Vanna legendaarset väravat: see ajas vastased parajalt närvi

"Seda on siiamaani, 11 aastat hiljem paras meenutada. Tulime võõrsilt ära 0:1-ga. Igati väärikas mäng väärika vastase vastu. See värav ongi see, mis kõige rohkem meenub. Rohkem ei mäleta sellest mängust suurt midagi," meenutas Rüütli kahe poolaja vahel.

Kodusmängu Lilleküla staadionil kaotas Flora aga 1:4. "Kui vastast närvi ajada, võib juhtuda, nad löövad sul puuri täis," muigas Rüütli selle peale. "Nad olid vastu näppe saanud ja võtsid asja täie jõuga. Nende üleolek oli selge. Nad oli klassi võrra kõrgem meeskond. Aga see Vanna löök oli veel kodumängulgi paras rosin. Kõik ootasid, et äkki lööb kodus ka."

Rüütli kohtus Vanna klubiga paar aastat tagasi Eesti karikasarjas ning siiski tuli legendaarne tabamus veel JK Volta peatreenerile meelde. "Kui ta karikasarjas meie vastu platsile astus, mõtlesin, et peab talle igaks juhuks eraldi tähelepanu pöörama. See löö on siiamaani midagi, millest rääkida," ütles Rüütli.