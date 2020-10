VIDEO | Rauno Sappinen: tahaks võita ja kõik negatiivsed numbrid ümber pöörata

"Minu sees on selline tunne, et tahaks väljakule ja tahaks kõik need numbrid ümber pöörata. Tahaks võita. Kui (väravapõud) on juba nii pikalt kuhjunud, on vaja õnnestumist, et see lumepall hakkaks teistpidi, meie kasuks, veerema," rääkis Sappinen Delfi videointervjuus.

"Kui tuleb võidu näol üks õnnestumine, on sealt edasi juba lihtsam. Siis on emotsioon enne mängu parem. Mitte, et see oleks praegu halb, aga võidu järel on järgmisele mängule parem minna," lisas ta.

Eesti koondis võõrustab kolmapäeval sõprusmängus Leedut, pühapäeval minnakse UEFA Rahvuste liigas vastamisi Põhja-Makedooniaga ja järgmisel kolmapäeval Armeeniaga. Kõik kohtumised peetakse A. Le Coq Arenal.

