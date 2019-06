VIDEO | Põhjaiirlaste kohal ripub enne homset matši Tallinnas võõrsilmängude taak

Põhjaiilrased pole kodust väljaspool võidurõõmu tunda saanud alates 2017. aasta San Marino MM-valikmängust. Viigi või kaotusega on lõppenud nende viimased seitse võõral väljakul peetud kohtumist.

Homme ootab Põhja-Iirimaad 2020. aasta EM-valikturniiri kohtumine Tallinnas Eesti ja esmaspäeval Borissovis Valgevenega. Põhja-Iiri fännid ja meedia ei lepi nendes mängudes vähema kui kuue punktiga. EM-valiksarja avamängu Belfastis võitsid põhjaiirlased 21. märtsil Eesti vastu 2:0. Kolm päeva hiljem saadi kodus jagu ka Valgevenest 2:1. Enne nelja viimast kohtumist - kaks Saksamaa ja kaks Hollandiga - loodetakse tabelisse saada 12 punkti.

"Oleme väike riik nagu Eestigi ning meil on tihti võõrsil raskusi," rääkis O'Neill. "Kui te vaatate meie viimast kahte valiksarja, siis meie võõrsilmängude saldo on üpris tugev - 2016. aasta EM-valiksarjas me saime nendest mängudes võib-olla 10 punkti ja MM-valiksarjas umbes 7, seega me oleme võõrsil palju paremini toime tulnud kui varasemalt."

"Ma tean, et ajalooliselt on meie võõrsilmängude saldo hoopis teistsugune, aga meil on praegu teine seltskond mängijaid. Steven [Davis, Põhja-Iirimaa kapten] võib kinnitada, et me oleme praegu võõrsil enesekindlamad ning võimelised head tulemust tegema," lisas O'Neill.

"Me usume, et kui me suudame teha samasuguse tulemuse nagu kahes esimeses mängus, on siin grupis kolm edasipääsunõudlejat ning mängud Hollandi ja Saksamaaga saavad olema play-off'i maigulised. See on juba iseenesest suur katsumus, aga see on väljakutse, millega me tahame silmitsi seista."

Põhja-Iirimaa viimased 7 võõrsilmängu: