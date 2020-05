VIDEO | Omaväravate rekordit suurendanud Rauno Tutk: konkurendid kipuvad jalgpalliga ära lõpetama

"Kõik mehed, kes võiks siin mulle järgi jõuda kipuvad jalgpalliga ära lõpetama," kommenteeris Rauno Tutk oma rekordit FC Kuressaare kodulehele.

"Paraku on nii, et seal, kus on sinna tuleb juurde ja ega ta lihtne ei ole vastasele head teha. Eks ma natuke pean endasse süüvima, sest elu läheb ju edasi ning üks värav sinna-tänna."

Sellist omaväravat, mis kummitaks Rauno Tutkil ei ole. "Neid on juba niipalju löödud, et see on saanud juba tavapäraseks," märkis kaitsja, kes ei osanud ka vastata küsimusele, milline neist tabamustest oma väravavõrku on olnud kõige ilusam.

"See on keeruline vastata, sest ükski neist ei ole meeldejääv," leidis Tutk. "Kõik on pigem olnud sellised kobinad. Need väravad sünnivad enda oskamatusest või vastase kavalusest ja mingis ajahetkes jääb midagi puudu. Meeskonnakaaslased pole etteheiteid siiski teinud ja pigem on oldud toetavad. Rohkem olen ise selliseid asju põdenud."

Premium liiga suurimad omaväravate lööjad 7 - Rauno Tutk (Kuressaare)

5 - Jürgen Lorenz (lõpetas 2018. aastal)

4 - Aleksei Savitski (lõpetas 2017), Mait Nõmme (mängis Premium liigas viimati 2013), Roman Nesterovski (Narva)