VIDEO | Levadia naaseb Kuressaarde, kust neil on eelmisest aastast valusad mälestused

"Alustasime hooaega hästi Tallinna Kalevi vastu, mis mõjus hästi meie enesekindlusele ja tujule. Oleme teinud väga hea ettevalmistava nädala ja kogu tähelepanu on nüüd homsel mängul," rääkis Levadia peatreener Alexandar Rogic eilsel pressikonverentsil.

Levadia võitis nädal tagasi Tallinna Kalevit 5:1. Kuressaare võitles võõrsil Narva Transilt välja 0:0 viigi.

"Nagu alati, on minu jaoks tähtis, et me mängiks oma mängu. Suur austus meie järgmisele vastasele, sest neil on taset, mida nad oskavad ära kasutada. Meil on selle väljakuga seotud üks ebameeldiv mälestus eelmisest hooajast ning seetõttu valmistasime end ette veel suurema keskendumise ja kontsentratsiooniga," lisas serblane.

"Peame homme olema valmis kõikideks väljakutseteks, kaasa arvatud ilm, väljak, vastane. Lähme Kuressaarde suure enesekindlusega, et saada sel hooajal teine võit!"

Mäng Kuressaare linnastaadionil algab kell 13.00. Teises samal ajal peetavas kohtumises võõrustab Viljandi Tulevik Tartu Tammekat ning kell 16 heitlevad Tallinna Kalev ja Narva Trans. Homme kell 13 on kavas Paide linnameeskonna ja FC Flora kohtumine ning kell 15 võtab Premium liiga uustulnuk Maardu linnameeskond vastu valitseva meistri Nõmme Kalju.

Kuressaare - Levadia eelmise hooaja 1:1 viigimängu tipphetked:

