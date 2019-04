VIDEO | Levadia ja Flora peatreenerid pildusid vastastikku viisakusi

Premium liiga kaheksandas voorus kohtuvad seni vaid võite tunnistanud Levadia ja Flora omavahel Sportland Arenal kell 15.

"Flora on väga hea meeskond. Suur respekt minu poolt neile kui klubile, sest ausalt öeldes... Unistan millestki, mis neil juba olemas on. Neil on Flora identiteet, mis annab neile iga derbi eel väga suure enesekindluse. Samal ajal arvan, et me oleme ehitamas midagi sarnast. Ma ei taha öelda, et me ehitame samu asju. Hoopis vastupidi - me tahame olla erinevad, kuid tulla derbidele samasuguse kindlusega," rääkis Rogic.

"Suur austus neile. Neil on palju kvaliteeti, aga loomulikult ka mitmeid nõrkusi nagu meilgi. Teame teineteist väga hästi. Oleme omavahel palju mänginud. Mingeid üllatusi ei tohiks tulla. Mängu saatuse võivad otsustada väikesed asjad."

Levadia peab homme hakkama saama ilma ukrainlasest poolkaitsja Juri Tkatšukita, kes sai viimases Paide mängus punase kaardi. Rogici sõnul on küsimärk veel Tkatšuki rahvuskaaslase Igor Žurahhovski kohal. "Ta tegi viimased kaks päeva tiimiga trenni kaasa, aga ootame veel, kuidas tema jalg reageerib. Ta on ainus mängija, kes on küsimärgi all. Kõik teised on valmis," kinnitas serblane.