VIDEO | Koondise abitreener Norbert Hurt: minu ülesanne on teha selgeks vastaste tugevused ja nõrkused

"Reis möödus hästi. Meil oli otselend, kuskil väga suuri tõrkeid ei olnud. Hispaaniasse jõudes oli pagasiga väike üllatus. Meid võibolla ei oodatud siin kohe. Aga kõik on sujunud väga hästi. Oleme heades tingimustes. Marbella on koht, kus käivad tippklubid. Treeningtingimused on super, väga kõrgel tasemel. Siin on väga vihmane, ööpäev läbi on kõvasti sadanud, kuid tegelikkuses suunab väljak vee ilusti minema ja laseb korralikult trenni teha. Väljakutingimused on head, korralik jõusaal on olemas - selles suhtes on kõik hästi," rääkis Hurt.

Täpsemalt oma ülesannetest peatreener Thomas Häberli tiimis töötades ütles Hurt: "Olen selles mõttes tüüpilises rollis, et olen Thomasele abiks ja aitan teda kõiges selles, mis aitab tõsta sportlikku taset ja olla tugev koondise mängudes. Tegelikult käime kogu selle protsessi läbi kogu treenerite tiimiga, ka Andrese (Oper), Mardi (Poom) ja Michaeliga (Müller). Minul on suurem rõhk vastaste peal. Teen selgeks, mismoodi nad mängivad, mis on nende tugevused-nõrkused ning arutame Thomasega mingeid asju põhjalikumalt läbi, analüüsime treeninguid ja mängijaid individuaalselt - olulised detailid, millega meeskonda tugevamaks teha."

Sel hooajal Meistrite liiga alagrupiturniiril mänginud Ferencvarosi klubi peab Hurt tasemelt sarnaseks Tšehhi koondisega, kellega Eesti tuleb rinda pista märtsis esimeses 2022. aasta MM-valikturniiri kohtumises.

"Teame, et nad on hea kogemusega ja kõrgel tasemel Euroopas mängides tugevad vastased olnud ning arvan, et see tempo, mida nad suudavad arendada, on kõrge. Neil on tehniliselt head mängijad ning ründeliinis kiirust. Nad ei ole sellised, kes kindlameelselt lühikest või pikka söötu mängivad, vaid nad suudavad mängida mitmekülgselt, mistõttu peame olema kaitses väga tähelepanelikud. Arvan, et nad on mingis mõttes väga sarnased sellele tasemele, mis meid ootab ees märtsis esimeses mängus Tšehhiga. Meil on väga hea meel, et me saame sellise vastasega mängida."

Hurt on ühtlasi Eesti meisterklubi FC Flora spordidirektor ning juhendas kuni A-koondise abitreeneri töö vastu võtmiseni peatreenerina Eesti U17 noortekoondist.