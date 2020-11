VIDEO | Konstantin Vassiljev: peame valmistuma raskeks mänguks

Põhja-Makedoonia alistas neljapäeval 2020. aasta EM-valikturniiri play-off mängus võõrsil 1:0 Gruusia, Eesti kolmapäevase vastase, ja pääses esimest korda iseseisva riigina suurvõistluse finaalturniirile.

Põhja-Makedoonia ja Eesti Rahvuste liiga kohtumine Skopjes algab täna Eesti aja järgi kell 16.

Makedoonlaste hiljutist kordaminekut kommenteerides ütles Vassiljev: "Hea emotsiooniga on alati huvitav järgmist mängu mängida, aga ei usu, et meil sellepärast kerge jalutuskäik tuleb, et nad EM-ile jõudsid. Peame valmistuma raskeks mänguks."

11. oktoobril mängisid Eesti ja Põhja-Makedoonia A. Le Coq Arenal 3:3 viiki. Mida Eesti sellest mängust õppis? "Mäng näitas, et võime täiesti normaalselt nende vastu mängida. Kui kasutame oma võimalused ära, võime ka hea tulemuse saavutada."

Vassiljevi sõnul on tänase kohtumise märksõnad Eesti jaoks hea kaitsetöö ning aktiivne ja julge mäng nii palliga kui ka pallita.

Vaata Vassiljevi antud intervjuud Eesti Jalgpalli Liidu Youtube'i kanalile: