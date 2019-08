Oma esimesed mängud on Jürgens uue koduklubi U17 meeskonna eest kirja saanud, kui kuue mänguga on tal kirjas koguni üheksa väravat, kirjutab Soccernet.ee. Videos on näha ründaja väravaid Vicenza ja Brescia eakaaslaste vastu.

Nõmme Unitedi särgis sai Jürgens tänavusel hooajal Eesti meeste tugevuselt kolmandal tasemel ehk Esiliiga B-s kirja 17 mängu ja 28 väravat.

Refereeritud artikli täisteksti loe Soccernet.ee-st.