VIDEO | Hooajaks valmistuvad Jürgens ja Vetkal tegid Itaalias skoori

Interiga elu esimese profilepingu sõlminud ja esialgu U-18 meeskonnaga liitunud Jürgensi juhendajaks on selles võistkonnas Meistrite liiga võitja Cristian Chivu, kirjutab Soccernet.ee. Praegu treeninglaagris viibiva Interi U-18 meeskonna hooaeg peaks praeguse seisuga algama 11. oktoobril, kui kohtutakse Sassuologa. Samasse liigasse ehk A-divisjoni kuuluvad veel AC Milani, Jürgensi eelmise klubi AS Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Parma, AS Torino ja Monza noortevõistkonnad, vahendab Soccernet.ee.

Samuti hiljuti AS Roma ridadesse siirdunud Martin Vetkal on küll registreeritud U-17 koosseisu, ent sai jala valgeks U-18 meeskonna kontrollmängus viienda liiga klubi Atletico Lodigianiga, mille Roma võitis 6:0.

